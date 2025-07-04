В Подмосковье пациентка умерла под наркозом во время пластической операции

В Подольске пациентка легла на операцию и умерла под наркозом

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В подмосковном Подольске расследуют смерть женщины при пластической операции в одной из городских клиник, сообщили в пресс-службе областного управления СКР. Там уточнили, что дело возбудили по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Наказание за это преступление — до трех лет лишения свободы.

«3 июля 2025 года в одной из частных клиник в городе Подольске после проведения пластической операции пациентка не вышла из состояния наркоза», — рассказали в ведомстве.

В подмосковной прокуратуре уточнили, что врачи пытались реанимировать женщину, но безуспешно.

«После завершения операции состояние женщины резко ухудшилось. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия врачом-реаниматологом клиники и бригадой экстренной медицинской помощи, пациентка скончалась», — добавили в надзорном ведомстве.

Скончавшаяся обратилась в частную клинику Подольска из Москвы, женщине было 47 лет, отметили в прокуратуре.

Следователи изъяли из клиники медицинские документы и допросили сотрудников. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура взяла ход расследования под свой контроль.

В Москве в мае после пластической операции скончалась 17-летняя девушка. По данным Росздравнадзора, это была плановая операция по коррекции челюсти в Институте косметологии и пластической хирургии. У пациентки началось сильное кровотечение, операцию пришлось прервать. После того как кровь остановили, девушку перевели на искусственную вентиляцию легких в палату пробуждения. Через месяц она умерла, не приходя в себя.