Кадры из фильмов режиссера Вячеслава Криштофовича. Видео
На 79-м году жизни в Киеве умер режиссер и сценарист Вячеслав Криштофович.
На видео собраны кадры его наиболее известных фильмов, таких как «Ребро Адама» (1990), «Перед экзаменом» (1977), «Одинокая женщина желает познакомиться» (1986) и «О нем» (2012). Всего Криштофович снял более 30 кинокартин.
Режиссер был лауреатом государственной премии имени Александра Довженко, ордена «За заслуги» ІІІ степени, стал заслуженным деятелем искусств Украины.
