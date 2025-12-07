Кадры из фильмов режиссера Вячеслава Криштофовича. Видео

Режиссер умер в Киеве 7 декабря в возрасте 78 лет. За свою жизнь он снял более 30 фильмов и удостоился ряда званий и наград

Video

На 79-м году жизни в Киеве умер режиссер и сценарист Вячеслав Криштофович.

На видео собраны кадры его наиболее известных фильмов, таких как «Ребро Адама» (1990), «Перед экзаменом» (1977), «Одинокая женщина желает познакомиться» (1986) и «О нем» (2012). Всего Криштофович снял более 30 кинокартин.

Режиссер был лауреатом государственной премии имени Александра Довженко, ордена «За заслуги» ІІІ степени, стал заслуженным деятелем искусств Украины.