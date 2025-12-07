Умер режиссер Вячеслав Криштофович

Вячеслав Криштофович (Фото: Pavlo Bagmut / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Режиссер и сценарист Вячеслав Криштофович умер на 79-м году жизни. Об этом сообщил кинокритик Андрей Плавхов в телеграм-канале.

«Печальная весть из Киева <...>. Умер Вячек», — написал он.

Криштофович снял почти 30 фильмов, наиболее известные из которых — «Ребро Адама», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Перед экзаменом», «О нем» и другие.

