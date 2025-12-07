После нескольких дней относительного спокойствия на Солнце произошла двойная мощная вспышка. Явление было зафиксировано в активной области 4299, которая ранее была известна под номером 4274 и находится в центре солнечного диска. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Первая вспышка достигла своего максимума в 22:21 по московскому времени и была классифицирована как M1.1. Вторая, более мощная, последовала за ней в 23:39 и достигла класса M8.1, что близко к максимальному классу X.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения, которое доходит до орбиты Земли. Существует пять классов, от самого слабого к самому мощному: A, B, C, M и X. Каждый следующий класс означает увеличение мощности излучения в десять раз. Мощные вспышки, особенно классов М и Х, могут сопровождаться выбросами плазмы. Если облако заряженных частиц достигает Земли, оно может вызвать магнитные бури, которые влияют на работу спутников, систем связи и электросетей.

Наблюдатели отмечают, что на видео можно увидеть «поджигание» протяженных вспышечных лент на поверхности Солнца — это характерный признак крупного коронального выброса массы. В южной области, где ожидались вспышки, все еще сохраняется спокойствие, а нынешние события связаны с активной и стабильной областью 4274/4299, которая продолжает производить мощные вспышки.

Предыдущая вспышка на Солнце была зафиксирована 4 декабря. Ее мощность составила М6.1. Эта вспышка стала первой за неделю такого класса мощности. Она случилась ранним утром в группе солнечных пятен под номером 4300. Ее продолжительность составила 30 минут.