Извержение вулкана Килауэа на Гавайях. Видео
На Гавайях в 26-й раз за полгода извергается вулкан Килауэа. Высота фонтанов лавы превышает 300 м, сообщает Геологическая служба США.
Последний цикл извержений кратера Халемаумау начался 23 декабря 2024 года. В Геологической службе США отмечают, что большинство эпизодов продолжалось около суток и разделялось паузами, которые длились по несколько дней.
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