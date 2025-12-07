Отравившиеся на танкере у берегов Стамбула россияне пришли в себя
Двое российских моряков, пострадавших на борту танкера Swanlake в Мраморном море в конце ноября, пришли в сознание и находятся в турецкой больнице. Об этом «РИА Новости» рассказала вдова третьего члена экипажа, который погиб в результате инцидента.
Как ранее сообщали власти Стамбула, инцидент произошел, когда один из моряков начал очищать резервуар судна с помощью химического вещества. Он скончался на месте от отравления. Двое его коллег, которые пытались его спасти, также получили сильное отравление и были госпитализированы.
«Мне звонила мама одного из мальчиков. Они оба пришли в себя. Пока остаются в Турции в больнице», — сказала собеседница агентства. По ее информации, расследование происшествия продолжается.
Турецкие эксперты, обследовавшие судно, обнаружили, что в резервуаре находились аммиак, сероводород и органические летучие соединения в большой концентрации. Власти провинции Стамбул сообщили о задержании старшего помощника капитана танкера по факту случившегося. Судно ходит под флагом Панамы.
РБК направил запрос в посольство России в Турции.
О гибели третьего члена экипажа танкера стало известно 20 ноября. На борту были 13 человек, все они имеют российское гражданство. В момент, когда властям Стамбула поступило сообщение об инциденте, танкер находился недалеко от Острова демократии и свободы. Прокуратура начала расследование.
