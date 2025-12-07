В Гонконге в отеле нашли тело 35-летней россиянки

В Гонконге было обнаружено тело 35-летней гражданки России в отеле Kew Green в районе Ваньчай, сообщает Dimsum Daily.

Согласно информации властей, около 15:00 по местному времени сотрудники отеля обнаружили женщину без сознания в номере и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали ее смерть на месте.

Полиция подтвердила, что погибшая въехала в Гонконг на законных основаниях по своему загранпаспорту. Обстоятельства ее смерти пока неясны. Для установления причины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время дело квалифицируется как внезапная смерть. Местная полиция ведет расследование. Дополнительные подробности, включая личность женщины и возможные причины произошедшего, не раскрываются.

РБК направил запрос в пресс-центр Генконсульства России в Гонконге.

В ноябре 63-летняя туристка из России умерла в отеле Антальи. Женщину нашли в ее номере, а прибывшие медики констатировали ее смерть. Полиция расследует дело для выяснения причины смерти.