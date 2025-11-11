Туристка из России умерла в гостинице в Анталии
63-летняя туристка умерла в отеле турецкого курортного города, передает местное издание Haberler.
Сотрудники отеля нашли Наталью Барылюк в ее номере и сообщили об инциденте. Прибывшие медики констатировали смерть.
Тело женщины доставили в институт судебной медицины Анталии для вскрытия. Полиция начала расследование для выяснения причины смерти.
