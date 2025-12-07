 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Генконсул сообщил, что среди жертв пожара в клубе в Гоа нет россиян

Генконсул России в Мумбаи: среди погибших в клубе в штате Гоа нет россиян

По предварительным данным, российских граждан нет в числе погибших в пожаре в ночном клубе в индийском штате Гоа. Об этом ТАСС рассказал генеральный консул России в Мумбаи Иван Фетисов.

«Мы сейчас проверяем информацию о жертвах. По предварительной информации, россиян среди них нет», — сказал Фетисов.

Пожар в ночном клубе Birch by Romeo Lane на пляже Бага произошел в ночь на 7 декабря. По предварительной информации, причиной мог стать взрыв баллона.

Не менее 23 человек погибли при пожаре в ночном клубе на курорте в Индии
Политика

Как сообщил глава полиции штата Алок Кумар, в пожаре погибли 25 человек, в том числе как минимум четыре туриста. Большинство жертв оказались сотрудниками клуба. Травмы получили не менее 50 человек.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Индия пожар Гоа российские туристы
Материалы по теме
Четверо погибли и шестеро ранены при стрельбе в баре в Мексике
Общество
Число погибших при пожаре в высотках в Гонконге превысило 150 человек
Общество
Число погибших при наводнениях в Юго-Восточной Азии превысило 1000. Фото
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 08:03 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 08:03
NYT рассказала о Европе «на перепутье» из-за новой стратегии Трампа Политика, 08:08
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
Над Россией за ночь сбили 77 дронов Политика, 07:52
Генконсул сообщил, что среди жертв пожара в клубе в Гоа нет россиян Общество, 07:39
В Ростовской области жители хутора остались без света после атаки дрона Политика, 07:28
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Москвичам пообещали пасмурный день без осадков Общество, 07:19
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Правительство решило сократить список «неженских» профессий Политика, 06:54
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
Телеканал «Москва 24» уволил сотрудницу за слова о рейсе Москва — Пхукет Общество, 06:37
Хегсет заявил, что США не пытаются изменить статус-кво по Тайваню Политика, 06:22
NYT узнала, как Трамп помиловал фигуранта дела после партии в гольф Политика, 05:53
Трамп вручил награды Сильвестру Сталлоне и группе Kiss Общество, 05:34
В Кремле увидели «позитивный шаг» в отношениях России и США Политика, 05:30