Генконсул сообщил, что среди жертв пожара в клубе в Гоа нет россиян

Генконсул России в Мумбаи: среди погибших в клубе в штате Гоа нет россиян

По предварительным данным, российских граждан нет в числе погибших в пожаре в ночном клубе в индийском штате Гоа. Об этом ТАСС рассказал генеральный консул России в Мумбаи Иван Фетисов.

«Мы сейчас проверяем информацию о жертвах. По предварительной информации, россиян среди них нет», — сказал Фетисов.

Пожар в ночном клубе Birch by Romeo Lane на пляже Бага произошел в ночь на 7 декабря. По предварительной информации, причиной мог стать взрыв баллона.

Как сообщил глава полиции штата Алок Кумар, в пожаре погибли 25 человек, в том числе как минимум четыре туриста. Большинство жертв оказались сотрудниками клуба. Травмы получили не менее 50 человек.