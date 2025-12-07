Генконсул сообщил, что среди жертв пожара в клубе в Гоа нет россиян
По предварительным данным, российских граждан нет в числе погибших в пожаре в ночном клубе в индийском штате Гоа. Об этом ТАСС рассказал генеральный консул России в Мумбаи Иван Фетисов.
«Мы сейчас проверяем информацию о жертвах. По предварительной информации, россиян среди них нет», — сказал Фетисов.
Пожар в ночном клубе Birch by Romeo Lane на пляже Бага произошел в ночь на 7 декабря. По предварительной информации, причиной мог стать взрыв баллона.
Как сообщил глава полиции штата Алок Кумар, в пожаре погибли 25 человек, в том числе как минимум четыре туриста. Большинство жертв оказались сотрудниками клуба. Травмы получили не менее 50 человек.
