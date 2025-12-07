 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Не менее 23 человек погибли при пожаре в ночном клубе на курорте в Индии

Indian Express: не менее 23 человек погибли при пожаре в ночном клубе в Индии

Как минимум 23 человека погибли в пожаре в ночном клубе в курортном поселке Апрора на севере индийского штата Гоа. Об этом сообщает Indian Express.

«На данный момент зарегистрировано 23 жертвы. Пожар произошел около полуночи. В настоящее время ситуация взята под контроль», — заявил глава полиции штата Алок Кумар.

По информации полиции, пожар произошел в клубе Birch by Romeo Lane на пляже Бага — одном из самых популярных в Гоа. По предварительной информации, причиной стал взрыв баллона, который случился около полуночи по местному времени (21:30 мск).

Четверо погибли и шестеро ранены при стрельбе в баре в Мексике
Общество

Как предполагает полиция, большинство погибших являлись сотрудниками клуба — большую часть тел обнаружили на кухне, еще два нашли на лестнице.

На место происшествия прибыли пожарные, они эвакуировали посетителей. Спасательные работы продлились до раннего утра воскресенья.

Анастасия Луценко
пожар ночной клуб Индия Гоа
