Не менее 23 человек погибли при пожаре в ночном клубе на курорте в Индии
Как минимум 23 человека погибли в пожаре в ночном клубе в курортном поселке Апрора на севере индийского штата Гоа. Об этом сообщает Indian Express.
«На данный момент зарегистрировано 23 жертвы. Пожар произошел около полуночи. В настоящее время ситуация взята под контроль», — заявил глава полиции штата Алок Кумар.
По информации полиции, пожар произошел в клубе Birch by Romeo Lane на пляже Бага — одном из самых популярных в Гоа. По предварительной информации, причиной стал взрыв баллона, который случился около полуночи по местному времени (21:30 мск).
Как предполагает полиция, большинство погибших являлись сотрудниками клуба — большую часть тел обнаружили на кухне, еще два нашли на лестнице.
На место происшествия прибыли пожарные, они эвакуировали посетителей. Спасательные работы продлились до раннего утра воскресенья.
