 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Четверо погибли и шестеро ранены при стрельбе в баре в Мексике

Четыре человека погибли и шестеро ранены в результате стрельбы в баре La Resaka на юго-западе мексиканского штата Идальго ранним утром, сообщает Radio Formula.

В сообщении говорится, что нападение совершила группа мужчин — они ворвались внутрь бара в городе Тула-де-Алленде и открыли огонь.

На место прибыли полицейские и Национальная гвардия, район оцеплен, раненые доставлены в больницы. Прокуратура начала расследование, задержанных пока нет.

Радиостанция отметила, что инцидент усилил тревогу среди местных жителей и бизнесов. По официальным данным, Тула-де-Алленде остается самым криминогенным муниципалитетом Идальго. В первой половине 2025 года здесь произошло 43% всех убийств штата.

Четыре человека погибли при стрельбе на детском дне рождения в Калифорнии
Общество

В январе пятеро погибло на месте при стрельбе в баре La Casita Azul в Вильяэрмосе, когда неизвестные ворвались внутрь и открыли огонь по посетителям, сообщала El Heraldo. Еще семеро — включая несовершеннолетнего — получили тяжелые ранения, один раненый умер по дороге в больницу. 

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Мексика стрельба бар
Материалы по теме
Четыре человека погибли при стрельбе на детском дне рождения в Калифорнии
Общество
В США скончалась пострадавшая при стрельбе у Белого дома
Политика
Истребитель ВВС США перехватил самолет возле резиденции Трампа во Флориде
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 09:14 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 09:14
Культурная афиша декабря: частные коллекции, графика и музыкальная жизнь Стиль, 09:30
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Как «цифровые двойники» изменят стоимость стройки в АрктикеПодписка на РБК, 09:11
Четверо погибли и шестеро ранены при стрельбе в баре в Мексике Общество, 09:10
Правительство разработает план по обелению экономикиПодписка на РБК, 09:02
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
В какой банк положить деньги до конца года: топ-10 выгодных вкладов Инвестиции, 09:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Аэропорт Самары временно ограничил полеты Политика, 08:51
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Нефтезавод и три дома пострадали при атаке дронов на Краснодарский край Политика, 08:30
WP узнала о проверке конгресса США приказа Хегсета «убивать всех» Политика, 08:23
Почти 130 домов и больницы лишились тепла при ударе по Ростовской области Политика, 08:00
Четыре человека погибли при стрельбе на детском дне рождения в Калифорнии Общество, 07:56
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25