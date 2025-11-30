Четверо погибли и шестеро ранены при стрельбе в баре в Мексике

Четыре человека погибли и шестеро ранены в результате стрельбы в баре La Resaka на юго-западе мексиканского штата Идальго ранним утром, сообщает Radio Formula.

В сообщении говорится, что нападение совершила группа мужчин — они ворвались внутрь бара в городе Тула-де-Алленде и открыли огонь.

На место прибыли полицейские и Национальная гвардия, район оцеплен, раненые доставлены в больницы. Прокуратура начала расследование, задержанных пока нет.

Радиостанция отметила, что инцидент усилил тревогу среди местных жителей и бизнесов. По официальным данным, Тула-де-Алленде остается самым криминогенным муниципалитетом Идальго. В первой половине 2025 года здесь произошло 43% всех убийств штата.

В январе пятеро погибло на месте при стрельбе в баре La Casita Azul в Вильяэрмосе, когда неизвестные ворвались внутрь и открыли огонь по посетителям, сообщала El Heraldo. Еще семеро — включая несовершеннолетнего — получили тяжелые ранения, один раненый умер по дороге в больницу.