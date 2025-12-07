Ученые выяснили, что чат-боты могут изменять предпочтения избирателей

Чат-боты влияют на мнение избирателей эффективнее, чем телевизионные кампании, говорят результаты исследований. Чем больше бот приводит фактов — тем он убедительнее. При этом эффект нейросетей в реальных условиях может быть ниже

Чат-боты с искусственным интеллектом влияют на мнение избирателей эффективнее, чем предвыборные кампании на телевидении. Такие выводы содержатся в новых исследованиях, опубликованных в журналах Science и Nature, сообщает the Washignton Post.

Обе статьи были опубликованы в четверг, 4 декабря. Всего ученые изучили свыше 20 моделей искусственного интеллекта, включая ChatGPT, Grok, DeepSeek и Meta's Llama.

Авторы статьи, опубликованной в Nature, провели эксперимент, в котором приняли участие более 2 тыс. американцев. Исследователи попросили их оценить кандидатов на выборах президента США 2024 года — Дональда Трампа и Камалу Харрис — по шкале от 0 до 100. После этого участников попросили пообщаться с нейросетями, которых обучили отстаивать интересы одного из кандидатов.

По словам профессора Корнеллского университета и старшего автора обеих статей Дэвида Рэнда, после общения с чат-ботами опрашиваемые изменили свое отношение примерно на пару процентных пунктов в пользу того кандидата, которого поддерживала модель.

«Это <...> не является значительным эффектом, но значительно превосходит то, что можно было бы ожидать от традиционной видеорекламы или рекламных кампаний», — заключил Рэнд.

Похожие эксперименты ученые также провели среди 1500 участников в ходе парламентских выборов Канаде в 2025 году и 2100 человек во время президентских выборах в Польше того же года. Оба исследования показали схожие результаты.

Как отметил Рэнд, участники эксперимента больше верили тем ботам, которые приводили доказательства. При этом те нейросети, которых обучили поддерживать правых политиков, «делали гораздо более неточные заявления».

В свою очередь, авторы статьи Science изучили, какая модель убеждения больше всего влияла на людей. Ученые провели три исследования дизайна ботов, в которых приняли участие почти 77 тыс. человек. Им предложили обсудить с нейросетями различные политические проблемы Великобритании.

Как показывают результаты, наибольшее влияние на мнение участников оказывают модели, которые предоставляют большое количество фактов. При этом чат-боты, которые преподносили информацию с учетом личности участника или «выслушивали» его проблемы, показали меньшую эффективность.

По словам Рэнда, чем больше утверждений приводила нейросеть, тем убедительней она казалась. При этом, если у чат-бота заканчивались доказательства, он начинал предоставлять «неверные утверждения».

Однако ряд экспертов считают, что влияние нейросетей в статьях не должно вызывать тревогу. Как отметил профессор медиа-исследований в Университете Вирджинии, который не участвовал в исследованиях, в реальных условиях избиратели вряд ли будут принимать решение, основываясь на чат-боте.

Такое же мнение высказала доцент Орегонского университета Уитни Филлипс. По ее словам, новые исследования говорят о том, что искусственный интеллект может быть полезен в кампаниях, однако избирателей нужно привлечь к работе с ботами и поддерживать их интерес, чтобы добиться эффекта.