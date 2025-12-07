 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Ученые выяснили, что чат-боты могут изменять предпочтения избирателей

Чат-боты влияют на мнение избирателей эффективнее, чем телевизионные кампании, говорят результаты исследований. Чем больше бот приводит фактов — тем он убедительнее. При этом эффект нейросетей в реальных условиях может быть ниже

Чат-боты с искусственным интеллектом влияют на мнение избирателей эффективнее, чем предвыборные кампании на телевидении. Такие выводы содержатся в новых исследованиях, опубликованных в журналах Science и Nature, сообщает the Washignton Post.

Обе статьи были опубликованы в четверг, 4 декабря. Всего ученые изучили свыше 20 моделей искусственного интеллекта, включая ChatGPT, Grok, DeepSeek и Meta's Llama.

Авторы статьи, опубликованной в Nature, провели эксперимент, в котором приняли участие более 2 тыс. американцев. Исследователи попросили их оценить кандидатов на выборах президента США 2024 года — Дональда Трампа и Камалу Харрис — по шкале от 0 до 100. После этого участников попросили пообщаться с нейросетями, которых обучили отстаивать интересы одного из кандидатов.

Граждан Нидерландов попросили не спрашивать нейросети, за кого голосовать
Технологии и медиа
Предвыборные стенды в Гааге, Нидерланды

По словам профессора Корнеллского университета и старшего автора обеих статей Дэвида Рэнда, после общения с чат-ботами опрашиваемые изменили свое отношение примерно на пару процентных пунктов в пользу того кандидата, которого поддерживала модель.

«Это <...> не является значительным эффектом, но значительно превосходит то, что можно было бы ожидать от традиционной видеорекламы или рекламных кампаний», — заключил Рэнд.

Похожие эксперименты ученые также провели среди 1500 участников в ходе парламентских выборов Канаде в 2025 году и 2100 человек во время президентских выборах в Польше того же года. Оба исследования показали схожие результаты.

Будущее вайбкодинга: реально ли заменит ИИ программистов?
Радио

Как отметил Рэнд, участники эксперимента больше верили тем ботам, которые приводили доказательства. При этом те нейросети, которых обучили поддерживать правых политиков, «делали гораздо более неточные заявления».

В свою очередь, авторы статьи Science изучили, какая модель убеждения больше всего влияла на людей. Ученые провели три исследования дизайна ботов, в которых приняли участие почти 77 тыс. человек. Им предложили обсудить с нейросетями различные политические проблемы Великобритании.

Как показывают результаты, наибольшее влияние на мнение участников оказывают модели, которые предоставляют большое количество фактов. При этом чат-боты, которые преподносили информацию с учетом личности участника или «выслушивали» его проблемы, показали меньшую эффективность.

По словам Рэнда, чем больше утверждений приводила нейросеть, тем убедительней она казалась. При этом, если у чат-бота заканчивались доказательства, он начинал предоставлять «неверные утверждения».

Как генеративный ИИ меняет рекламу и медиа: риски и возможности
Радио

Однако ряд экспертов считают, что влияние нейросетей в статьях не должно вызывать тревогу. Как отметил профессор медиа-исследований в Университете Вирджинии, который не участвовал в исследованиях, в реальных условиях избиратели вряд ли будут принимать решение, основываясь на чат-боте.

Такое же мнение высказала доцент Орегонского университета Уитни Филлипс. По ее словам, новые исследования говорят о том, что искусственный интеллект может быть полезен в кампаниях, однако избирателей нужно привлечь к работе с ботами и поддерживать их интерес, чтобы добиться эффекта.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
искуственный интеллект чат-бот Выборы избиратели США
Материалы по теме
«Яндекс» открыл бизнесу доступ к новой нейросети «Алиса AI»
Технологии и медиа
Граждан Нидерландов попросили не спрашивать нейросети, за кого голосовать
Технологии и медиа
«Роскосмос» сообщил, когда с помощью ИИ начнет набор в отряд космонавтов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 03:13 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 03:13
Макрон рассказал о разговоре с Зеленским Политика, 03:35
Число ограничивших полеты российских аэропортов возросло до пяти Политика, 03:22
Не менее 23 человек погибли при пожаре в ночном клубе на курорте в Индии Политика, 03:11
Сикорский предложил Маску лететь на Марс после призыва упразднить ЕС Политика, 03:01
Ученые выяснили, что чат-боты могут изменять предпочтения избирателей Технологии и медиа, 02:47
В Пентагоне заявили о планах по обновлению ядерной триады США Политика, 02:12
Во втором за ночь аэропорту ограничили полеты Политика, 01:59
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Туск заявил об «общих врагах» США и Европы Политика, 01:40
Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировали на Аляске Общество, 01:14
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В «Укрэнерго» назвали сроки восстановления энергоснабжения Политика, 00:41
Актер из «Сталинграда» и «Петербургских тайн» умер в возрасте 67 лет Общество, 00:37
Bloomberg рассказал о тревожной утечке мозгов в Apple Технологии и медиа, 00:13
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10