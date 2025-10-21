 Перейти к основному контенту
Граждан Нидерландов попросили не спрашивать нейросети, за кого голосовать

Предвыборные стенды в Гааге, Нидерланды
Предвыборные стенды в Гааге, Нидерланды (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Нидерландское управление по защите данных обратилось к гражданам королевства с просьбой не спрашивать у чат-ботов с искусственным интеллектом (ИИ) совета, за кого голосовать на парламентских выборах 29 октября 2025 года, пишет Politico. Чиновники назвали популярные нейросети «ненадежными» и «предвзятыми» и сослались на проведенное исследование на эту тему.

Специалисты изучили ответы четырех чат-ботов — ChatGPT, Gemini, Grok и Le Chat, уточняет The Guardian.

Более чем в половине случаев ИИ не упоминал центристских политиков из партии «Христианско-демократический призыв» (CDA) и советовал пользователям голосовать либо за крайне правую Партию свободы (PVV) Герта Вилдерса, либо за левое объединение GroenLinks-PvdA во главе с бывшим вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом.

Нейросети смоделировали сценарии встречи Путина и Трампа на Аляске
Политика

«Как инструмент для помощи избирателям эти системы стабильно проваливаются, подталкивая людей к партиям, взгляды которых могут не совпадать с их собственными», — приводит издание слова заместителя главы управления Моник Вердье.

По ее словам, обнаруженная предвзятость не является преднамеренной и связана с особенностями работы ИИ. Однако, как подчеркивает нидерландский регулятор, такие ошибки могут подорвать веру избирателей в «честность свободных и справедливых выборов».

