Власти Гонконга предостерегли СМИ от публикации ложных данных о пожаре

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Власти Гонконга пригласили представителей международных новостных организаций, чтобы предостеречь от ложной информации и клеветы о пожаре, унесшем жизни более 150 человек. Об этом сообщило Управление по обеспечению национальной безопасности Китая.

Ведомство заявило, что некоторые недавние сообщения иностранных СМИ «игнорировали факты, распространяли ложную информацию» и «разжигали социальную рознь и конфронтацию».

Bloomberg, журналисты которого присутствовал на встрече, сообщил, что власти не привели конкретных примеров ложной информации и клеветы.

По данным агентства, встреча прошла на фоне предстоящих выборов в законодательные органы в Гонконге, которые пройдут 7 декабря. Явка на которых будет отслеживаться властями, пишет Bloomberg. Глава администрации Гонконга Джон Ли, пообещавший создать независимый комитет в связи с пожаром, заявил, что решил провести голосование в запланированные сроки, чтобы «обеспечить социальную стабильность».

Пожар начался в среду, 26 ноября, в одном из высотных зданий жилого комплекса. В ЖК проживали около 4,8 тыс. человек. Вскоре огонь охватил семь из восьми башен, полностью потушить его удалось только 28 ноября. По данным Bloomberg, погибли не менее 159 человек. 

Окончательная причина пожара пока не установлена. Полиция арестовала несколько человек по подозрению в непредумышленном убийстве, среди которых были генеральный подрядчик, инженер-консультант и субподрядчик компании, устанавливавшей строительные леса.

Егор Алимов
Гонконг встреча фейковые новости клевета пожар
