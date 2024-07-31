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В Нюрнберге нашли массовое захоронение жертв чумы XVII века

Фото: Daniel Karmann / dpa / picture-alliance / TACC
Фото: Daniel Karmann / dpa / picture-alliance / TACC

Кладбище XVII века с жертвами чумы обнаружили в Нюрнберге, сообщает газета InFranken.

По словам городского археолога Мелани Лангбейн, на территории были захоронены более 2 тыс. умерших от этой инфекции. Ученым еще предстоит осмотреть останки сотен человек. Историки считают, что это крупнейшее чумное кладбище, обнаруженное на данный момент в Германии, отмечает газета.

Лангбейн отметила, что исследователи рассчитывают получить важную информацию о развитии чумы, ДНК возбудителя они хотят извлечь из зубов умерших. Также ученые изучат кишечных паразитов, образцы которых эксперты взяли из тазовых костей погибших.

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Похороненные на кладбище умерли во время крупной волны чумы в 1632–1633 годах, их захоронили в несколько слоев в восьми братских могилах. Найденные археологами останки окрашены в зеленый цвет, потому что на территории кладбища в XIX веке работал медный завод, который утилизировал отходы.

Археологи ожидают, что исследования на месте затянутся на несколько лет. При этом один из участков необходимо освободить под строительные работы. На этой территории планируют построить дом престарелых.

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