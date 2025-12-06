В Москве с ножом напали на директора театра «Лица»
В доме на северо-западе Москвы обнаружили мужчину с телесными повреждениями, его госпитализировали, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по столице.
ТАСС и «МК» со ссылкой на источники сообщают, что речь идет о директоре музыкально-драматического театра «Лица» Павле Суетине. По их сведениям, он получил ножевое ранение. Его ранили в шею рядом с домом, это произошло около полуночи, утверждает газета.
РБК обратился за комментарием в театр «Лица»
Театр «Лица» расположен на северо-западе Москвы. Был основан в 1997 году. Как говорится на сайте театра, организация работает на автономных некоммерческих началах, занимается «поддержкой и развитием творчества».
