Общество⁠,
0

В Москве с ножом напали на директора театра «Лица»

В доме на северо-западе Москвы обнаружили мужчину с телесными повреждениями, его госпитализировали, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

ТАСС и «МК» со ссылкой на источники сообщают, что речь идет о директоре музыкально-драматического театра «Лица» Павле Суетине. По их сведениям, он получил ножевое ранение. Его ранили в шею рядом с домом, это произошло около полуночи, утверждает газета.

РБК обратился за комментарием в театр «Лица»

Актрису Брижит Бардо снова госпитализировали
Общество
Брижит Бардо

Театр «Лица» расположен на северо-западе Москвы. Был основан в 1997 году. Как говорится на сайте театра, организация работает на автономных некоммерческих началах, занимается «поддержкой и развитием творчества».

Авторы
Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Софья Полковникова
театр Москва ножевое ранение
