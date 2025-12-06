 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Swarovski подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Фото: Ulf Mauder / dpa / Global Look Press
Фото: Ulf Mauder / dpa / Global Look Press

Австрийская компания Swarovski подала в Роспатент заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России. Об этом сообщает ТАСС.

Заявка поступила 1 декабря 2025 года из Лихтенштейна. Товарный знак регистрируется по четырем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — 09, 14, 21 и 35, — в которые входят очки, аксессуары, наручные часы и елочные украшения.

Swarovski специализируется на производстве бижутерии из хрусталя.

Компания начала сокращать свое присутствие на российском рынке в 2022 году, когда приостановила онлайн-продажи в стране. В марте 2023 года Swarovski объявила о решении покинуть рынок, подчеркнув, что процесс будет происходить в соответствии с действующими законами, включая санкционные и торговые ограничения. В июне 2023 года компания Swarovski полностью завершила вывод своего бизнеса из России.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Swarovski Роспатент товарный знак Россия заявка
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 11:52 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 11:52
Долина показала предъявленный мошенником паспорт с фото Человека-паука Общество, 12:11
Отобравшийся на ОИ российский ски-альпинист не получил лицензию на сезон Спорт, 12:06
Ставка на рост и надежды на ставку: инвестиционные стратегии на 2026 год #всенабиржу!, 12:04
В Москве с ножом напали на директора театра «Лица» Общество, 12:02
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Россиянам начали приходить уведомления о создании домовых чатов в MAX Общество, 11:49
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
WSJ рассказала, зачем команда Трампа может помешать «мегасделке» Netflix Бизнес, 11:41
Роскомнадзор не увидел причин для разблокировки Roblox Политика, 11:31
Синдром выгоревшего собственника: как распознать и остановить угрозуПодписка на РБК, 11:28
Стала известна дата первого боя Ивана Емельяненко после выхода из тюрьмы Спорт, 11:21
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
83 млн рабочих мест исчезнут. Какие метанавыки помогут спасти карьеруПодписка на РБК, 11:04
Тренер Шары Буллета предсказал победу нокаутом Петра Яна в UFC Спорт, 11:01