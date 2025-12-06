Swarovski подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Фото: Ulf Mauder / dpa / Global Look Press

Австрийская компания Swarovski подала в Роспатент заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России. Об этом сообщает ТАСС.

Заявка поступила 1 декабря 2025 года из Лихтенштейна. Товарный знак регистрируется по четырем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — 09, 14, 21 и 35, — в которые входят очки, аксессуары, наручные часы и елочные украшения.

Swarovski специализируется на производстве бижутерии из хрусталя.

Компания начала сокращать свое присутствие на российском рынке в 2022 году, когда приостановила онлайн-продажи в стране. В марте 2023 года Swarovski объявила о решении покинуть рынок, подчеркнув, что процесс будет происходить в соответствии с действующими законами, включая санкционные и торговые ограничения. В июне 2023 года компания Swarovski полностью завершила вывод своего бизнеса из России.