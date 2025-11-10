 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Новое исследование опровергло слова Трампа о связи парацетамола и аутизма

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Новое исследование, проведенное 14 учеными из Великобритании, Испании и Австралии, не выявило убедительных доказательств связи между приемом парацетамола во время беременности и риском развития у детей аутизма или синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Результаты систематического обзора и метаанализа опубликованы в British Medical Journal.

Авторы исследования проанализировали девять систематических обзоров, включавших 40 наблюдательных работ. Эксперты отметили, что качество доказательств варьировалось от «низкого до критически низкого», а любая видимая связь, вероятно, объясняется семейной генетикой и другими факторами, а не самим препаратом.

«Если беременным женщинам необходимо принимать парацетамол при высокой температуре или боли, мы бы сказали: пожалуйста, сделайте это, особенно потому, что лихорадка во время беременности может быть опасна для будущего ребенка», — резюмировала одна из авторов исследования, профессор Шакила Тангаратинам.

«Риск всегда существует». Акушеры оценили совет Трампа беременным
Общество
Дональд Трамп

The Guardian отмечает, что подготовка публикации была ускорена после заявлений президента США Дональда Трампа, который ранее призвал беременных женщин отказаться от приема обезболивающего, утверждая, что оно связано с ростом числа случаев аутизма.

В сентябре Трамп объявил, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) начнет уведомлять врачей, что употребление препарата Tylenol, действующим веществом которого является парацетамол, во время беременности повышает риски развития аутизма у детей. Тогда же Bloomberg отметил, что республиканец не привел научных доказательств в поддержку своей рекомендации.

Вскоре ученые ответили на слова Трампа. Они раскритиковали его призыв, а также предупредили, что совет об отказе от парацетамола представляет больший риск как для развития плода, так и для женщин.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Дональд Трамп США медицинское исследование парацетамол аутизм
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Трамп предупредил о риске аутизма от парацетамола при беременности
Политика
В США изучат связь аутизма с приемом жаропонижающего при беременности
Политика
Врачи оценили риск аутизма из-за COVID и дали совет будущим родителям
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Соцфонд раскрыл средний размер социальной пенсии в России Общество, 09:55
Болельщики освистали Трампа во время посещения матча NFL Спорт, 09:50
Зеленский назвал необходимое Украине число комплексов Patriot Политика, 09:41
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Безэкипажный катер ВСУ взорвался у берегов Туапсе Политика, 09:32
Как CEO доказать свою добросовестность при банкротстве компанииПодписка на РБК, 09:24
Новое исследование опровергло слова Трампа о связи парацетамола и аутизма Политика, 09:24
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Экс-президента Южной Кореи обвинили в пособничестве КНДР Политика, 09:24
Около Туапсе уничтожили четыре морских дрона Политика, 09:07
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
50 оттенков CEO. Почему менеджеры в России любят наказывать сотрудников Образование, 08:58
Ловушка легкого старта: почему бизнесу на маркетплейсах нужна стратегияПодписка на РБК, 08:56
В Татарстане пять человек пострадали во время приготовления плова Общество, 08:52
В США за день задержали более 10 тыс. авиарейсов на фоне шатдауна Политика, 08:46