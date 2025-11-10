Новое исследование опровергло слова Трампа о связи парацетамола и аутизма

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Новое исследование, проведенное 14 учеными из Великобритании, Испании и Австралии, не выявило убедительных доказательств связи между приемом парацетамола во время беременности и риском развития у детей аутизма или синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Результаты систематического обзора и метаанализа опубликованы в British Medical Journal.

Авторы исследования проанализировали девять систематических обзоров, включавших 40 наблюдательных работ. Эксперты отметили, что качество доказательств варьировалось от «низкого до критически низкого», а любая видимая связь, вероятно, объясняется семейной генетикой и другими факторами, а не самим препаратом.

«Если беременным женщинам необходимо принимать парацетамол при высокой температуре или боли, мы бы сказали: пожалуйста, сделайте это, особенно потому, что лихорадка во время беременности может быть опасна для будущего ребенка», — резюмировала одна из авторов исследования, профессор Шакила Тангаратинам.

The Guardian отмечает, что подготовка публикации была ускорена после заявлений президента США Дональда Трампа, который ранее призвал беременных женщин отказаться от приема обезболивающего, утверждая, что оно связано с ростом числа случаев аутизма.

В сентябре Трамп объявил, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) начнет уведомлять врачей, что употребление препарата Tylenol, действующим веществом которого является парацетамол, во время беременности повышает риски развития аутизма у детей. Тогда же Bloomberg отметил, что республиканец не привел научных доказательств в поддержку своей рекомендации.

Вскоре ученые ответили на слова Трампа. Они раскритиковали его призыв, а также предупредили, что совет об отказе от парацетамола представляет больший риск как для развития плода, так и для женщин.