Бизнес⁠,
0

Honda отозвала в США более 400 тыс. автомобилей из-за риска потери колес

Фото: Bibigosha / Shutterstock
Фото: Bibigosha / Shutterstock

Компания Honda объявила добровольный отзыв в США около 406 тыс. автомобилей модели Civic 2016–2021 годов выпуска из-за риска отсоединения колес. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте компании.

Причиной отзыва стало возможное нарушение технологии производства — в ограниченной партии колесных дисков из алюминиевого сплава (3276 штук) могли отсутствовать стальные вставки в местах крепления гаек. В компании допустили возможность деформации посадочной поверхности, ослабления креплений и отсоединения колеса во время движения.

Владельцам рекомендовали обратиться в авторизованные дилерские центры для бесплатной проверки.

Автопроизводитель уточнил, что по состоянию на 7 ноября подтвержденных случаев аварий или травм, связанных с этим дефектом, зарегистрировано не было.

Honda отозвала свыше 2 млн автомобилей по всему миру
Общество

В январе Honda отозвала в США более 295 тыс. автомобилей. Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщило, что причиной отзыва стало непреднамеренное срабатывание автоматической системы экстренного торможения.

В управлении отметили, что эта поломка может увеличить риск столкновения из-за резкого торможения. Под отзывную кампанию попали автомобили Honda Passport и Honda Insight 2019-2022 годов выпуска.

Представители автопроизводителя заявили о 412 известных случаях выявления такого дефекта.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Honda отзыв автомобилей США
