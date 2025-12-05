 Перейти к основному контенту
Политика
BFMTV показал, как Макрон убежал от охраны в КНР к толпе студентов

BFMTV: Макрон убежал от службы безопасности КНР к толпе студентов
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

BFMTV показал, как Макрон убежал от охраны в КНР к толпе студентов
Video

Президент Франции Эмманюэль Макрон в последний день своего визита в Китай убежал от службы безопасности, чтобы пообщаться с группой студентов у Сычуаньского университета в Чэнду. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

На кадрах Макрон выходит из автомобиля и быстрым шагом, а затем бегом направляется к молодым людям, а сотрудники спецслужбы бегут за французским лидером.

«Эта неожиданная и необычная для Китая встреча удивила службу безопасности принимающей стороны», — говорится в материале.

Как пишет RFI, поездку Макрона с председателем КНР Си Цзиньпинем в Чанду (юго-запад Китая, около 1,8 тыс. км от Пекина) Елисейский дворец оценил как «жест доброй воли», поскольку «Си нечасто выезжает за пределы столицы, чтобы сопровождать иностранные делегации».

Макрон прибыл в Китай 3 декабря с трехдневным госвизитом. После встречи Макрона с Си в Пекине стороны подписали 12 соглашений, касающихся в том числе торговли, сотрудничества в ядерной области и «перекрестных инвестиций».

Анастасия Лежепекова
Эмманюэль Макрон КНР служба безопасности студенты Китай Франция
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
