BFMTV показал, как Макрон убежал от охраны в КНР к толпе студентов
Президент Франции Эмманюэль Макрон в последний день своего визита в Китай убежал от службы безопасности, чтобы пообщаться с группой студентов у Сычуаньского университета в Чэнду. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
На кадрах Макрон выходит из автомобиля и быстрым шагом, а затем бегом направляется к молодым людям, а сотрудники спецслужбы бегут за французским лидером.
«Эта неожиданная и необычная для Китая встреча удивила службу безопасности принимающей стороны», — говорится в материале.
Как пишет RFI, поездку Макрона с председателем КНР Си Цзиньпинем в Чанду (юго-запад Китая, около 1,8 тыс. км от Пекина) Елисейский дворец оценил как «жест доброй воли», поскольку «Си нечасто выезжает за пределы столицы, чтобы сопровождать иностранные делегации».
Макрон прибыл в Китай 3 декабря с трехдневным госвизитом. После встречи Макрона с Си в Пекине стороны подписали 12 соглашений, касающихся в том числе торговли, сотрудничества в ядерной области и «перекрестных инвестиций».
