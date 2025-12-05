Хинштейн рассказал, сколько пропавших жителей приграничья нашлись живыми
Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил в эфире телеканала «Россия 24», что 1637 пропавших в регионе людей найдены, 1366 из них — живыми.
«Осталось у нас 490 человек, из них судьба 205 известная и судьба 285 остается для нас, увы, неизвестной», — сказал он.
Также Хинштейн сообщил, что 420 тел погибших от действий ВСУ жителей приграничных районов региона вывезено, большинство опознано — «проделана большая работа».
«Непростая задача, потому что там по-прежнему опасно. Организовывают оттуда вывоз тел наши военные, помогают волонтеры, МЧС», — сказал глава региона.
Подразделения ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа прошлого года. Площадь захваченных украинскими военными территорий, по данным Минобороны, составила 1268 кв. км (площадь субъекта — 29,9 тыс. кв. км).О полном освобождении региона Генштаб отчитался 26 апреля.
Как сообщал в июле глава СК Александр Бастрыкин, всего в ходе вторжения ВСУ в Курскую область погиб 331 человек. Еще свыше 550 пострадали, ущерб от преступлений ВСУ в Курской области — более 3 млрд руб., более 14 тыс. жителей региона признаны потерпевшими.
