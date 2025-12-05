 Перейти к основному контенту
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Minecraft

Фото: Nikola Fific / Shutterstock
Фото: Nikola Fific / Shutterstock

Роскомнадзор не блокирует игру Minecraft, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор сообщает, что ряд Telegram-каналов распространяет недостоверную информацию о блокировке популярной игры Minecraft, которую якобы «внесли в перечень запрещенных», — говорится в сообщении.

Minecraft — это приключенческая игра-песочница, у которой нет сюжета и ограничений в пространстве. Ее пользователи создают объекты и даже целые миры из виртуальных 3D-блоков по принципу LEGO. Игрок может построить из кубов что угодно: от маленькой хижины до огромного мегаполиса, задействуя неограниченную территорию. Продажи Minecraft превышают 300 млн копий, это одна из самых популярных игр в мире.

В начале декабря Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox. Это онлайн-платформа, где пользователи создают игры и могут играть в игры, созданные другими. Ведомство объяснило, что причиной блокировки стали «факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

