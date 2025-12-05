Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Minecraft
Роскомнадзор не блокирует игру Minecraft, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
«Роскомнадзор сообщает, что ряд Telegram-каналов распространяет недостоверную информацию о блокировке популярной игры Minecraft, которую якобы «внесли в перечень запрещенных», — говорится в сообщении.
Minecraft — это приключенческая игра-песочница, у которой нет сюжета и ограничений в пространстве. Ее пользователи создают объекты и даже целые миры из виртуальных 3D-блоков по принципу LEGO. Игрок может построить из кубов что угодно: от маленькой хижины до огромного мегаполиса, задействуя неограниченную территорию. Продажи Minecraft превышают 300 млн копий, это одна из самых популярных игр в мире.
В начале декабря Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox. Это онлайн-платформа, где пользователи создают игры и могут играть в игры, созданные другими. Ведомство объяснило, что причиной блокировки стали «факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили