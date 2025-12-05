Власти определились с углом наклонения отечественной орбитальной станции

Россия скорректировала угол наклонения для строящейся Российской орбитальной станции (РОС) — он будет равен 51,6°, а не 96°, как планировалось ранее. Об этом в интервью RT cообщил первый вице-премьер страны Денис Мантуров. По его словам, этот же угол наклонения для своей национальной орбитальной станции рассматривает Индия.

«Здесь мы двигаемся параллельными курсами», — сказал Мантуров.

Изменить параметры орбиты РОС ранее рекомендовал Совет Российской академии наук по космосу. Предложенная наклонная орбита с углом 51,6° считается классической для отечественной пилотируемой космонавтики и соответственно более безопасной и технологически отработанной, что позволит уменьшить риски при создании новой станции. Именно на этой орбите находится Международная космическая станция (МКС). Как отмечает «Интерфакс», обсуждение проходило при участии руководства «Роскосмоса».

Авторы первоначального проектного эскиза РОС рассчитывали, что полярное наклонение орбиты в 96° даст обзор всей земной поверхности, в том числе стратегически важного Северного морского пути. Сейчас с борта МКС можно увидеть около 60% земной поверхности, из них лишь около 10% — территория России, пояснили тогда в «Роскосмосе» при утверждения эскиза.

Генеральный план создания новой национальной станции, которая должна заменить МКС, был подписан 2 июля 2024 года. Ее развертывание планируют начать с запуска научно-энергетического модуля в декабре 2027 года с космодрома Восточный ракетой-носителем «Ангара-А5М». Затем будет запущен базовый модуль, который возьмет на себя функции управления станции.