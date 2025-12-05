ГАИ опровергла планы ужесточить регистрацию авто с большим пробегом

ГАИ заявила, что не планирует ужесточать регистрацию авто с большим пробегом

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Госавтоинспекция не планирует ужесточать требования к регистрации автомобилей с большим сроком эксплуатации, сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

«Вопрос о внесении изменений в законодательство в сфере регистрации в части ограничений для транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации Госавтоинспекцией не рассматривается», — пояснила ГАИ.

Водители могут ориентироваться на существующий перечень оснований для регистрации транспорта и ее прекращения, куда не внесены требования о сроке эксплуатации, отметило ведомство.

Ранее ряд СМИ и блогеров, в том числе «110 КМ», написали, что такие ограничения могут быть введены уже к 2026 году. Как сообщило издание, инициатива направлена на обновление автопарка и должна поспособствовать снижению числа аварий и улучшению экологической обстановки.