ГАИ опровергла планы ужесточить регистрацию авто с большим пробегом
Госавтоинспекция не планирует ужесточать требования к регистрации автомобилей с большим сроком эксплуатации, сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
«Вопрос о внесении изменений в законодательство в сфере регистрации в части ограничений для транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации Госавтоинспекцией не рассматривается», — пояснила ГАИ.
Водители могут ориентироваться на существующий перечень оснований для регистрации транспорта и ее прекращения, куда не внесены требования о сроке эксплуатации, отметило ведомство.
Ранее ряд СМИ и блогеров, в том числе «110 КМ», написали, что такие ограничения могут быть введены уже к 2026 году. Как сообщило издание, инициатива направлена на обновление автопарка и должна поспособствовать снижению числа аварий и улучшению экологической обстановки.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили