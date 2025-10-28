МВД рассказало, нужно ли менять автомобильные номера без триколора

Автовладельцам не нужно менять номера без изображения триколора, если они были выданы до вступления в силу обновленного ГОСТа, устанавливающего обязательное размещение флага России на регистрационных знаках. Об этом «РИА Новости» сообщили в МВД.

«Обязанность по замене государственных регистрационных знаков, выданных до вступления в силу указанных изменений и соответствующих ранее действовавшей редакции стандарта, законодательством не предусмотрена», — сообщили в пресс-службе ведомства.

С 1 января 2025 года, согласно изменениям в ГОСТ, на автомобильных номерах стало обязательным наличие российского триколора, отмечает агентство. Управление автомобилем с нестандартными номерами и влечет за собой штраф в размере 500 руб. или предупреждение.

Ранее глава совета по правам человека Валерий Фадеев направил в МВД просьбу обратить внимание на автомобили с номерными знаками без изображения российского триколора.

По его словам, владельцы таких номеров «показывают свое пренебрежение» к российскому государству или «призывает к сепаратизму». Он предложил дать автомобилистам год, чтобы привести номера в соответствие с новыми правилами.