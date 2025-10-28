 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

МВД рассказало, нужно ли менять автомобильные номера без триколора

Автовладельцам не нужно менять номера без изображения триколора, если они были выданы до вступления в силу обновленного ГОСТа, устанавливающего обязательное размещение флага России на регистрационных знаках. Об этом «РИА Новости» сообщили в МВД.

«Обязанность по замене государственных регистрационных знаков, выданных до вступления в силу указанных изменений и соответствующих ранее действовавшей редакции стандарта, законодательством не предусмотрена», — сообщили в пресс-службе ведомства.

С 1 января 2025 года, согласно изменениям в ГОСТ, на автомобильных номерах стало обязательным наличие российского триколора, отмечает агентство. Управление автомобилем с нестандартными номерами и влечет за собой штраф в размере 500 руб. или предупреждение.

СПЧ призвал запретить номера без российского триколора
Политика
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Ранее глава совета по правам человека Валерий Фадеев направил в МВД просьбу обратить внимание на автомобили с номерными знаками без изображения российского триколора.

По его словам, владельцы таких номеров «показывают свое пренебрежение» к российскому государству или «призывает к сепаратизму». Он предложил дать автомобилистам год, чтобы привести номера в соответствие с новыми правилами.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
триколор автомобильный номер автомобилисты автовладельцы МВД
Материалы по теме
СПЧ призвал запретить номера без российского триколора
Политика
Триколор на автомобильных номерах сделают обязательным
Общество
Автолюбителям предложили запретить получать номера без флагов России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
МВД рассказало, нужно ли менять автомобильные номера без триколора Общество, 06:47
Второй самолет МС-21 с российскими системами поднялся в небо Политика, 06:16
В Приморье начали проверку после ДТП с автобусом и восемью пострадавшими Общество, 06:12
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до трех Политика, 05:49
Россиянам назвали размер пенсий для неработающих пенсионеров в 2026 году Общество, 05:38
Reuters узнал о подготовке крупнейшего раунда сокращений в Amazon за годы Бизнес, 05:18
«Известия» узнали об идее компенсировать стоимость лекарств пенсионерам Общество, 05:01
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Гитариста Stoptime доставили в отдел полиции после выхода из изолятора Политика, 04:28
Маск запустил альтернативу «Википедии» Политика, 04:12
Столтенберг рассказал, как отказал «умолявшему» НАТО вмешаться Зеленскому Политика, 03:54
В Госдуме напомнили о повышении маткапитала при рождении первенца Общество, 03:43
В Tesla назвали условие ухода Маска из компании Политика, 03:25
Губернатор назвал причину блэкаута на Сахалине Общество, 03:06