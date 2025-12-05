Россияне смогут увидеть на Солнце пятна в виде Деда Мороза

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Жители Москвы и других регионов России смогут увидеть на Солнце гигантские пятна, по форме напоминающие Деда Мороза на оленьей упряжке. Об этом рассказала старший научный сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Евгения Кравченко, передает «РИА Новости».

По ее словам, наблюдать такую картину можно через камеру смартфона или невооруженным глазом через специальный защитный фильтр, особенно на рассвете или закате, когда Солнце находится низко над горизонтом.

Кравченко пояснила, что пятна на самом деле представляют собой комплекс из трех активных областей (4294, 4296 и 4298), которые вышли на видимую сторону солнечного диска несколько дней назад. Размер самых крупных из них превышает диаметр Земли в несколько раз.

Кравченко также предупредила, что наблюдение Солнца невооруженным глазом длительное время, даже сквозь облака, опасно из-за интенсивного светового и теплового излучения.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, эта группа солнечных пятен стала второй по размеру за последние десять лет. Общая площадь комплекса из трех групп составляет 2200 единиц. Центральная группа (4294) с площадью 1450 единиц является второй по величине отдельной активной областью, наблюдавшейся на Солнце с 2015 года. Более крупная область наблюдалась только в мае 2024 года и вызвала самую сильную за 20 лет магнитную бурю.