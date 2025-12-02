Ученые сообщили о крупнейших за последние годы пятнах на Солнце
Огромная группа солнечных пятен стала второй по размеру за последние десять лет. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) ИКИ РАН.
Огромный комплекс солнечных пятен, состоящий из трех групп № 4294, № 4296 и № 4298, продолжает бить рекорды по своим размерам. По данным ученых, его общая площадь сегодня утром составила 2200 единиц. Для сравнения, в 2003 году группа пятен № 486, вызвавшая тогда серию самых мощных вспышек столетия, была всего на 400 единиц больше — 2600.
«Для центральной группы комплекса (№ 4294) сегодня с утра была измерена площадь 1450 единиц, что уже сейчас делает ее второй по размеру индивидуальной группой, наблюдавшейся на Солнце с 2015 года включительно. Более крупная активная область, с номером 3664, наблюдалась за этот период времени лишь однажды, в мае 2024 года. Именно она стала тогда причиной самой сильной за 20 лет магнитной бури», — рассказали астрономы Лаборатории солнечной астрономии.
