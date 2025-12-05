Глава «Росатома» сообщил о крупнейшем топливном контракте для АЭС в Индии
Контракт между Россией и Индией на поставки топлива для третьего блока АЭС «Куданкулам» стал крупнейшим топливным контрактом в истории мировой атомной энергетики — его сумма превышает $7 млрд, заявил журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает корреспондент РБК. Накануне Лихачев прилетел в Индию в составе российской делегации, возглавляемой президентом Владимиром Путиным.
По словам Лихачева, самолет с первой партией топлива для третьего блока «Куданкулам» прибыл в Индию 4 декабря. Пусковые работы на этом блоке запланированы на следующий год.
АЭС «Куданкулам» строят при участии в России в индийском штате Тамилнад на юге страны. Станция будет иметь шесть энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 установленной мощностью 6 ГВт. Застройщик — технический заказчик объекта — Индийская корпорация по атомной энергии. Генеральный проектировщик и поставщик оборудования — АО «Атомстройэкспорт» (входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом»). Энергоблоки № 1 и № 2 ввели в строй в 2013 и 2017 годах.
Первый и второй блоки АЭС уже работают на полную мощность, отметил глава «Росатома».
«Их мощность больше номинала — более заявленных 1000 МВт, и этим индийцы очень довольны», — пояснил он. Третий и четвертый блоки АЭС, по словам Лихачева, находятся в высокой степени готовности.
«Год за годом будем вводить третий, четвертый, пятый, шестой энергоблоки «Куданкулам», — добавил он.
Визит российской делегации в Индию продлится два дня. Официальные переговоры президента России и премьер-министра Индии начались 5 декабря. Встреча посвящена обсуждению широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества и дальнейшему укреплению российско-индийских отношений.
