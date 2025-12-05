 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Дмитриев связал вопрос обмена рупий с выходом России на рынки Индии

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Механизм по обмену рупий будет улучшен по мере выхода российского бизнеса на индийский рынок, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Его слова передает корреспондент РБК.

«Знаете, я думаю, что они решаются, и в том числе они будут решаться по мере того, как российские компании будут выходить более активно на индийский рынок», — ответил Дмитриев на вопрос, решены ли проблемы с хождением рупии.

После переориентации российского экспорта нефти на Азию, особенно Индию, у России накопился большой объем рупий, которые сложно использовать из-за неконвертируемости валюты и дисбаланса торговли. Экономист, экс-глава Минфина Михаил Задорнов летом 2023 года сообщал, что экспорт в Индию составил около $30 млрд, а импорт — лишь $6–7 млрд. Москва пыталась найти способы распоряжения рупиями — от закупок товаров до инвестиций.

Bloomberg назвал торговлю в рупиях целью визита делегации Индии в Россию
Экономика
Фото:Debarchan Chatterjee / Zuma / Global Look Press

По утверждению главы ВТБ Андрея Костина, к середине 2024 года проблема с «зависшими рупиями» была решена, а большинство платежей с Индией и Китаем теперь проходит в национальных валютах. 4 декабря 2025 года Костин в эфире «России 1» заявил, что Россия смогла наладить канал реализации индийских рупий, отметив, что Россия и Индия движутся к наращиванию доли расчетов в национальных валютах.

До того, в августе 2025, Bloomberg сообщил о намерении Индии направить делегацию в Россию с целью обсудить торговлю в рупиях.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Софья Полковникова
рупии Кирилл Дмитриев обмен валюты
Материалы по теме
МИД Индии рассказал о работе с Россией над зависшими рупиями
Экономика
Reuters узнал, когда банк БРИКС планирует выпустить облигации в рупиях
Финансы
Bloomberg назвал торговлю в рупиях целью визита делегации Индии в Россию
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 11:01 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 11:01
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 11:27
Гонец с дурными вестями: как говорить команде о плохомПодписка на РБК, 11:22
Здоровье без границ: как развивается экспорт медицинских товаров Национальные проекты, 11:19
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 11:13
Делегация США отправится в Индию после визита Путина Политика, 11:07
Как пошлины Трампа разогнали «чипфляцию» в СШАПодписка на РБК, 11:01
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Лизинговые компании вышли на плато после волны возвратов грузовиковПодписка на РБК, 11:01
Кремль сообщил о неприемлемых требованиях Европы по Украине Политика, 10:57
Малкин вошел в число звезд дня в НХЛ после дубля и передачи Спорт, 10:54
Какие шаги нового руководителя позволяют преодолеть недоверие командыПодписка на РБК, 10:50
Опорные пункты: как создается каркас для развития регионов Дискуссионный клуб, 10:47
ЦБ снимет ограничения на перевод денег за границу для россиян Финансы, 10:46
Леброн Джеймс впервые за 18 лет набрал меньше 10 очков в матче НБА Спорт, 10:45