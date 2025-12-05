Дмитриев связал вопрос обмена рупий с выходом России на рынки Индии

Фото: Shutterstock

Механизм по обмену рупий будет улучшен по мере выхода российского бизнеса на индийский рынок, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Его слова передает корреспондент РБК.

«Знаете, я думаю, что они решаются, и в том числе они будут решаться по мере того, как российские компании будут выходить более активно на индийский рынок», — ответил Дмитриев на вопрос, решены ли проблемы с хождением рупии.

После переориентации российского экспорта нефти на Азию, особенно Индию, у России накопился большой объем рупий, которые сложно использовать из-за неконвертируемости валюты и дисбаланса торговли. Экономист, экс-глава Минфина Михаил Задорнов летом 2023 года сообщал, что экспорт в Индию составил около $30 млрд, а импорт — лишь $6–7 млрд. Москва пыталась найти способы распоряжения рупиями — от закупок товаров до инвестиций.

По утверждению главы ВТБ Андрея Костина, к середине 2024 года проблема с «зависшими рупиями» была решена, а большинство платежей с Индией и Китаем теперь проходит в национальных валютах. 4 декабря 2025 года Костин в эфире «России 1» заявил, что Россия смогла наладить канал реализации индийских рупий, отметив, что Россия и Индия движутся к наращиванию доли расчетов в национальных валютах.

До того, в августе 2025, Bloomberg сообщил о намерении Индии направить делегацию в Россию с целью обсудить торговлю в рупиях.