Рэпера Icegergert оштрафовали на 2 тыс. руб.
Рэп-исполнителя Георгия Гергерта, известного под сценическим псевдонимом Icegergert, оштрафовали на 2 тыс. руб. за пропаганду экстремистской организации на концерте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Суд признал артиста виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организаций). Согласно лингвистической экспертизе, произнесенная фраза была связана с криминальной субкультурой, тюремным образом жизни и формировала положительное восприятие организации АУЕ (запрещено в России и признано экстремистским).
Инцидент произошел 26 октября 2025 года на концертной площадке на Ленинградском проспекте. По данным надзора, вину Гергерт признал. После инцидента рэпер извинился, заявив, что произнес фразу, «не подумав» и будучи в состоянии алкогольного опьянения.
6 ноября прокуратура Москвы возбудила административное дело против исполнителя.
