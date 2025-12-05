В Москве рэпера Icegergert оштрафовали на 2 тыс. руб.

Icegergert (Фото: iceicegergert / Telegram)

Рэп-исполнителя Георгия Гергерта, известного под сценическим псевдонимом Icegergert, оштрафовали на 2 тыс. руб. за пропаганду экстремистской организации на концерте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Суд признал артиста виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организаций). Согласно лингвистической экспертизе, произнесенная фраза была связана с криминальной субкультурой, тюремным образом жизни и формировала положительное восприятие организации АУЕ (запрещено в России и признано экстремистским).

Инцидент произошел 26 октября 2025 года на концертной площадке на Ленинградском проспекте. По данным надзора, вину Гергерт признал. После инцидента рэпер извинился, заявив, что произнес фразу, «не подумав» и будучи в состоянии алкогольного опьянения.

6 ноября прокуратура Москвы возбудила административное дело против исполнителя.