Прокуратура Москвы завела дело на рэпера Icegergert за фразу на концерте
Прокуратура Москвы возбудила административное дело в отношении 24-летнего рэпера Георгия Гергерта, выступающего под псевдонимом Icegergert, сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом стало его выступление на концертной площадке в Москве 26 октября. Музыкант поднял тост с фразой, которая «связана с криминальной субкультурой, тюремным образом жизни» и отсылает к движению А.У.Е. (международное движение, признано экстремистским и запрещено в России), сообщила прокуратура.
Действия Гергерта квалифицированы как пропаганда (либо публичное демонстрирование атрибутики) экстремистской организации (20.3 КоАП). Максимальное наказание — 15 суток административного ареста.
По данным надзора, вину Гергерт признал. Материалы административного дела направят в суд для рассмотрения по существу.
Вскоре после концерта Гергерт извинился за сказанное, заявив, что произнес фразу «не подумав». «Выпивал и позволил себе лишнего <...> Я люблю свою страну и это говорю со сцены на каждом концерте», — сказал он в видеообращении.
Как пишет телеграм-канал Mash, после случившегося рэпер перенес концерт в Петербурге, запланированный на 2 ноября, чтобы «сменить репертуар». Лейбл Gazgolder, с которым работает музыкант, позднее подтвердил эту информацию, но не уточнил, с чем связан перенос мероприятия, и поблагодарил «за понимание».
