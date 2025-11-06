Прокуратура Москвы завела дело на рэпера Icegergert за фразу на концерте

Фразу рэпера на концерте сочли пропагандой экстремистской и запрещенной в России организации «А.У.Е.». Музыкант уже извинился, отметив, что «позволил себе лишнего» под воздействием алкоголя

Георгий Гергерт (Фото: iceicegergert / Telegram)

Прокуратура Москвы возбудила административное дело в отношении 24-летнего рэпера Георгия Гергерта, выступающего под псевдонимом Icegergert, сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом стало его выступление на концертной площадке в Москве 26 октября. Музыкант поднял тост с фразой, которая «связана с криминальной субкультурой, тюремным образом жизни» и отсылает к движению А.У.Е. (международное движение, признано экстремистским и запрещено в России), сообщила прокуратура.

Действия Гергерта квалифицированы как пропаганда (либо публичное демонстрирование атрибутики) экстремистской организации (20.3 КоАП). Максимальное наказание — 15 суток административного ареста.

По данным надзора, вину Гергерт признал. Материалы административного дела направят в суд для рассмотрения по существу.

Вскоре после концерта Гергерт извинился за сказанное, заявив, что произнес фразу «не подумав». «Выпивал и позволил себе лишнего <...> Я люблю свою страну и это говорю со сцены на каждом концерте», — сказал он в видеообращении.

Как пишет телеграм-канал Mash, после случившегося рэпер перенес концерт в Петербурге, запланированный на 2 ноября, чтобы «сменить репертуар». Лейбл Gazgolder, с которым работает музыкант, позднее подтвердил эту информацию, но не уточнил, с чем связан перенос мероприятия, и поблагодарил «за понимание».