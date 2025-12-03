Ученые предупредили о первой магнитной буре за зиму

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

На Земле 3 декабря прогнозируется первая магнитная буря декабря, возмущения магнитного поля не должны превысить уровень G2, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

Ученые пояснили, что буря возникла на фоне увеличения скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия корональной дыры, а также выброса плазмы после вспышки на Солнце X-уровня (к этому классу относятся сверхмощные вспышки). Край этого выброса, по прогнозам, может задеть планету на стыке 3 и 4 декабря.

«Так как корональная дыра имеет значительную ширину, полная стабилизация геомагнитной обстановки произойдет, вероятно, только на выходных», — пояснили специалисты.

Магнитные бури подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). G-индекс — шкала силы магнитных бурь, введена Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в 1999 году.