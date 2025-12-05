Третий за ночь аэропорт приостановил полеты

Аэропорт Самары (Курумоч) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Об ограничениях представитель Росавиации написал в 1:50 мск. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавил он

За час до самарской воздушной гавани полеты приостановил аэропорт Краснодара, за два часа — аэропорт Саратова. Ограничения в них продолжают действовать.

Ограничения вводят на фоне угрозы беспилотной опасности. Предыдущий раз аэропорт Самары ограничивал полеты в ночь на 3 декабря.