Военная операция на Украине⁠,
0

Третий за ночь аэропорт приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Самары (Курумоч) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Об ограничениях представитель Росавиации написал в 1:50 мск. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавил он

Второй за ночь российский аэропорт ограничил полеты
Политика

За час до самарской воздушной гавани полеты приостановил аэропорт Краснодара, за два часа — аэропорт Саратова. Ограничения в них продолжают действовать.

Ограничения вводят на фоне угрозы беспилотной опасности. Предыдущий раз аэропорт Самары ограничивал полеты в ночь на 3 декабря.

Егор Алимов
Самара аэропорты Росавиация
