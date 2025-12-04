Шестой аэропорт за ночь приостановил полеты
Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Кореняко подчеркивает, что ограничения на полеты связаны с необходимостью обезопасить полеты. В соседнем Ставропольском крае объявлена опасность атаки дронов, сообщал глава региона Владимир Владимиров.
На момент публикации те же меры действуют в воздушных хабах Калуги, Волгограда и Тамбова.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили