Шестой аэропорт за ночь приостановил полеты

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Кореняко подчеркивает, что ограничения на полеты связаны с необходимостью обезопасить полеты. В соседнем Ставропольском крае объявлена опасность атаки дронов, сообщал глава региона Владимир Владимиров.

На момент публикации те же меры действуют в воздушных хабах Калуги, Волгограда и Тамбова.