Путин заявил, что «только Бог вечен»

Владимир Путин (Фото: news_kremlin / Telegram)

Во время интервью на телеканале India Today журналистка спросила президента России Владимира Путина, верит ли он в вечную жизнь.

«Все конечно. Только Господь Бог вечен», — ответил президент.

При этом Путин указал, что продлить продолжительность жизни реально, приведя в пример рост этого показателя в Индии за последние десятилетия.

«Если использовать искусственный интеллект в медицине и для производства лекарств, например, с применением генной инженерии, <...> это будет иметь колоссальный эффект. Тем не менее всему приходит конец», — сказал он.

Во время сентябрьского визита в Пекин Путин обсуждал жизнь до 150 лет с главой КНР Си Цзиньпином. Позднее российский лидер рассказал, что, по его мнению, продлить человеческую жизнь реально, но «всегда будет мало». «Как и денег. Всегда. На мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить. Главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего», — сказал он на конференции «Сбера» AI Journey.