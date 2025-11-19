Путин допустил, что человек сможет жить до 150 лет

Россия стремится к росту средней продолжительности жизни, заявил президент Владимир Путин на конференции «Сбера» AI Journey.

По его словам, средний возраст людей в разных странах постепенно увеличивался: если раньше нормой считалась жизнь до 20–35 лет, сегодня в некоторых странах люди доживают до 80 лет. В России, как отметил президент, ставятся конкретные цели по увеличению средней продолжительности жизни.

Путин подчеркнул, что при правильной организации условий продолжительность жизни человека можно довести до 150 лет. «Можно, наверное, довести до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало. Так же, как денег. Всегда. На мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить. Главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего», — сказал он.

В октябре 2024 года Путин заявил, что продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет, а затем превысить 80 лет. Он также назвал одной из целей российского здравоохранения продление «деятельной жизни» людей, чтобы у них в будущем оставались «возможности и желание работать», быть «наставниками» и передавать свой опыт.