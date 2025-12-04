 Перейти к основному контенту
0

Московский зоопарк пригласил Мединского познакомиться с капибарами

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Руководитель Московского зоопарка Светлана Акулова заинтересовалась желанием помощника президента Владимира Мединского узнать больше о капибарах и пригласила политика в зоопарк лично.

«С огромным удовольствием познакомим вас с теми самыми капибарами, покажем других удивительных животных и просто отлично проведем время», — написала Акулова в телеграм-канале.

Директор зоопарка также поделилась историей знакомства Мединским — это произошло в Музее военной истории Российского военно-исторического общества (РВИО). Мединский — его председатель.

«И как здорово, когда мы, взрослые, продолжаем учиться и открывать для себя целые миры», — отметила госпожа Акулова.

Ранее Мединский рассказал в беседе с ТАСС, что фото капибар ему показала дочь, а до этого он считал, что это не животное, а какая-то разновидность мягких игрушек. «Что-то такое мохнатое, как Чебурашка. <...> Век живи — век учись», — рассказал он. Он также заявил, что теперь планирует вместе с ребенком пойти на «экскурсию к капибарам».

Теги
Анастасия Лежепекова
Владимир Мединский Московский зоопарк Капибара экскурсии
