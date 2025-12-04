«Черкизово» ответило на сообщение о туберкулезе на комбинате в Москве
На Черкизовском мясоперерабатывающем заводе в Москве не было вспышки туберкулеза и распространенная рядом СМИ информация о ней не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе группы «Черкизово». В компании подтвердили только один выявленный случай заболевания на более чем 1,5 тыс. сотрудников предприятия.
«В августе 2025 года у одного из работников предприятия, проходившего медобследование перед операцией, было выявлено заболевание в закрытой форме. Это единственный подтвержденный случай», — говорится в сообщении.
Согласно предписанию Роспотребнадзора, на заводе провели «дополнительную санитарную обработку», весь персонал направили на «многоэтапную медицинскую диагностику» — ни у кого из работников диагноз не подтвердился, отметили в пресс-службе.
«Черкизовский мясоперерабатывающий завод продолжает работать в штатном режиме и находится в контакте с контролирующими органами, включая специалистов Роспотребнадзора», — добавили в компании.
Ранее телеграм-канал Mash написал, что на Черкизовском мясокомбинате «у одного рабочего выявили открытую форму инфекции», после чего персонал «гонят на анализы», «прибывшие медики сделали пробу Манту», у «многих положительные тесты на туберкулез», поэтому «сейчас идут допобследования».
