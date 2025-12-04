Министр рассказала о каждой пятой креветке из Индии в России

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Каждая пятая креветка в России — из Индии. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут на полях Российско-индийского бизнес-форума в Индии, передает корреспондент РБК.

«Индия является крупнейшим производителем креветки в мире. В России в прошлом году потребление креветки было порядка 100 тыс. т. В Индии мы приобрели 20 тыс. т. То есть понятно, что у нас есть потенциал для сотрудничества здесь», — сказала она. По ее словам, сотрудничество России и Индии — это один из векторов возможного сотрудничества стран.

Также стороны обсудили поставки фруктов в Россию. «Пока доля Индии в наших поставках [тропических фруктов] занимает небольшую долю, доля Индии небольшая», — сказала Лут.

«Здесь мы обсудили сегодня с министром сельского хозяйства Индии возможность увеличения поставок растениеводческой продукции на территорию Российской Федерации. Мы должны посмотреть какие-то предприятия, как нам двигаться с точки зрения фитокарантинных и коммерческих мероприятий», — добавила она.