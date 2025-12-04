 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Индии в визите Путина увидели продолжение курса Хрущева и Булганина

Председатель Совета министров СССР Николай Александрович Булганин (слева на первом плане) и первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев (слева на втором плане) у главных ворот мавзолея-мечети Тадж-Махал (архивное фото)
Председатель Совета министров СССР Николай Александрович Булганин (слева на первом плане) и первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев (слева на втором плане) у главных ворот мавзолея-мечети Тадж-Махал (архивное фото) (Фото: Егоров Василий / ТАСС)

В партии «Индийский национальный конгресс» расценили визит президента России Владимира Путина в Индию как прямое продолжение индийско-советского партнерства, заложенного поездками советских лидеров Николая Булганина и Никиты Хрущева в середине XX века.

Об этом, как сообщает The Economist Time, заявил генеральный секретарь «Конгресса» по вопросам коммуникаций Джайрам Рамеш.

«Эти связи уходят еще дальше в прошлое. Ровно 70 лет назад два высших лидера СССР приехали в Индию. Николай Булганин и Никита Хрущев провели здесь необычайно долгие 19 дней: с 18 по 30 ноября 1955 года и затем снова с 7 по 14 декабря 1955 года. Этому визиту предшествовала поездка Джавахарлала Неру в СССР за шесть месяцев до того», — сказал генсек.

Он добавил, что визит Булганина и Хрущева заложил основы тесного индийско-советского сотрудничества, ранними примерами которого стали металлургический комбинат в Бхилаи и Индийский технологический институт в Бомбее.

Кроме того, через несколько лет в Индии началось производство самолетов МиГ госкорпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и формирование крупных госкомпаний вроде индийской нефтегазовой корпорации ONGC.

Чего ждать от первого за четыре года визита Путина в Индию
Политика
Фото:Adnan Abidi / Reuters

Путин посетит Индию с государственным визитом 4–5 декабря. Как сообщал Кремль, в ходе поездки запланированы переговоры с индийской делегацией во главе с премьер-министром Нарендрой Моди, на которых стороны обсудят развитие «особо привилегированного стратегического партнерства» в политической, экономической, научной и культурной сферах.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что в рамках визита планируется подписать важный пакет документов.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Индия Владимир Путин Никита Хрущев СССР Россия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
