Митрошина заявила, что продала квартиры для погашения долга по налогам

Александра Митрошина (Фото: Надежда Сарсания / РБК)

После очередного заседания Тверского суда Москвы блогер Александра Митрошина, обвиняемая в легализации денежных средств, заявила журналистам, что ей пришлось продать часть недвижимости, чтобы рассчитаться с налоговой задолженностью, передает корреспондент РБК.

«Мне пришлось продать квартиры, часть денег пошла на погашение налогового долга», — сказала Митрошина.

Также во время заседания Митрошина заявила, что признает вину частично. Она допустила, что часть потраченных денег могла быть получена в результате экономии на налогах. Также блогер добавила, что гордилась покупкой недвижимости. «Я осуществляла через свои личные расчетные счета все сделки, я их не скрывала. Не знала, что такие действия могут быть расценены как легализация. К моменту заведения этого уголовного дела все налоговые недоимки и пени были мною погашены», — сказала она.

4 декабря суд продлил ей срок домашнего ареста на шесть месяцев. На процессе она частично признала вину, заявив, что не предполагала, что сделки с недвижимостью могут быть расценены как отмывание денег.

Расследование против Митрошиной начали в 2023 году. По версии следствия, в 2020–2022 годах она не заплатила в казну 127 млн руб., используя упрощенную систему налогообложения со ставкой 6%, хотя ее доходы на самом деле превышали 150 млн руб., что требовало перехода на общую систему налогообложения. Следователи полагают, что затем блогер легализовала полученные деньги через оплату по договору долевого участия. Еще в мае 2023 года блогер заявляла, что перечислила налоговый долг в полном объеме. Свою вину она признала полностью, сообщали в Следственном комитете.

Митрошину задержали в начале марта в Краснодарском крае после возвращения из Дубая. 8 марта ее доставили в Москву для допроса. 10 марта решением суда ее отправили под домашний арест. У Митрошиной 2,7 млн подписчиков в Instagram (соцсетью владеет Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). Она рассказывала, как вести блоги, и продавала курсы по данной тематике.