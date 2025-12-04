Верховный суд оставил без изменений приговор Никите Журавелю

Никита Журавель (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Приговор Никите Журавелю по делу о государственной измене, вынесенный ранее судом Волгоградской области, признан законным и останется без изменений. Такое решение вынесла коллегия по уголовным делам Верховного суда России, рассмотрев кассационную жалобу осужденного, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Кассационная жалоба поступила в высшую судебную инстанцию в конце октября, ее рассмотрение 4 декабря проходило в закрытом от прессы режиме.

«Коллегия по уголовным делам, рассмотрев кассационную жалобу, не нашла оснований для изменения приговора», — говорится в сообщении, опубликованном в Max.

В пресс-службе суда напомнили, что Журавелю было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В мае 2023 года уроженец Севастополя Никита Журавель сжег Коран у Соборной мечети в Волгограде. На допросе он рассказал, что действовал по заданию Службы безопасности Украины «с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами Волгоградской области».

Летом 2023 года мужчину перевели в СИЗО в Грозном, где его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. В феврале 2024 года суд в Чечне также приговорил его к трем с половиной годам колонии по ч. 2 ст. 148 — публичное оскорбление чувств верующих в местах проведения религиозных церемоний — и ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору.

В октябре того же года Журавелю предъявили новое обвинение — в государственной измене. Следствие установило, что Журавель через мессенджер предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины.

В ноябре Волгоградский областной суд приговорил Журавеля по совокупности преступлений к 14 годам колонии строгого режима. В суде он признал свою вину.

В апреле 2025 года осужденный обжаловал приговор в Третьем апелляционном суде Сочи, однако приговор был оставлен без изменений.