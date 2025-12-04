Kathimerini узнала, что США давят на Афины по вопросу поддержки Украины

Йоргос Герапетритис (Фото: Oliver Hoslet / EPA / ТАСС)

Вашингтон настаивает на том, чтобы Афины внесли свой вклад в Список приоритетных потребностей Украины (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL) — фонд, собирающий средства на закупку американского оружия для Киева, пишет газета Kathimerini со ссылкой на источники.

По данным издания, в преддверии встречи глав МИД стран НАТО в среду в Брюсселе представители посольства США в Афинах передали просьбу Вашингтона о присоединении Греции к PURL.

Американские дипломаты призвали министра иностранных дел Йоргоса Герапетритиса объявить об участии на встрече НАТО и предложили Греции «подписать общее рамочное соглашение в знак готовности к действиям, отложив вопрос о размере взноса на потом». Однако Герапетритис в своем заявлении перед встречей не упомянул инициативу.

«Как сейчас, так и ранее, американцам было заявлено, что бюджетное положение страны не позволяет нарушить достигнутые показатели», — пишет газета.

Россия осуждает поставки оружия Киеву. По слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вооружение, поставляемое Украине странами НАТО, не способно повлиять на исход конфликта: «никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет».