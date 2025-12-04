Турция продлила поставки газа из России еще на год

Фото: Lefteris Pitarakis / AP / ТАСС

Турция продлила на год два контракта на поставки газа из России общим объемом 22 млрд куб. м, сообщил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.

Речь идет об истекающих в конце 2025 года соглашениях между российским «Газпромом» и турецкой госкомпанией BOTAS, которая занимается транспортировкой энергоресурсов.

«Газпром» продолжит поставки в следующем году. Но мы сосредоточены на краткосрочной перспективе, например, на одном годе», — заявил министр журналистам (цитата по Reuters).

Как отмечает агентство, Турция стремится сокращать долю российских поставок в ее газовом балансе — она уже составляет меньше 40%. Заменить российский газ в рамках объявленного курса на «диверсификацию источников энергии» Анкара рассчитывает сырьем из США и Центральной Азии.

«Чтобы застраховать свою позицию и создать полную цепочку создания стоимости, мы рассматриваем возможность инвестирования в добычу [газа] на американском рынке», — пояснил Байрактар.

В этом году США стали четвертым по величине импортером газа в Турцию с объемом поставок в 5,5 млрд куб. м и долей в 14%.

Кроме того, в 2025 году Турция подписала с Туркменистаном годовой контракт на поставку 1,3 млрд куб. м газа через Иран. Импорт в этом году составил около 0,5 млрд куб. м.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».