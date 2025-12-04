Турция продлила поставки газа из России еще на год
Турция продлила на год два контракта на поставки газа из России общим объемом 22 млрд куб. м, сообщил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.
Речь идет об истекающих в конце 2025 года соглашениях между российским «Газпромом» и турецкой госкомпанией BOTAS, которая занимается транспортировкой энергоресурсов.
«Газпром» продолжит поставки в следующем году. Но мы сосредоточены на краткосрочной перспективе, например, на одном годе», — заявил министр журналистам (цитата по Reuters).
Как отмечает агентство, Турция стремится сокращать долю российских поставок в ее газовом балансе — она уже составляет меньше 40%. Заменить российский газ в рамках объявленного курса на «диверсификацию источников энергии» Анкара рассчитывает сырьем из США и Центральной Азии.
«Чтобы застраховать свою позицию и создать полную цепочку создания стоимости, мы рассматриваем возможность инвестирования в добычу [газа] на американском рынке», — пояснил Байрактар.
В этом году США стали четвертым по величине импортером газа в Турцию с объемом поставок в 5,5 млрд куб. м и долей в 14%.
Кроме того, в 2025 году Турция подписала с Туркменистаном годовой контракт на поставку 1,3 млрд куб. м газа через Иран. Импорт в этом году составил около 0,5 млрд куб. м.
РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».
