Экономика⁠,
0

«Газпром» заявил о рекордном отборе газа в европейских хранилищах

«Газпром»: в Европе зафиксировали рекордные отборы газа из хранилищ
«Газпром» GAZP ₽125,28 -1,4% Купить
Фото: Katja Buchholz / Getty Images
Фото: Katja Buchholz / Getty Images

Gas Infrastructure Europe (GIE) 19, 20 и 21 ноября зафиксировала максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) за всю историю наблюдений. Об этом сообщает «Газпром».

Как отметили в пресс-службе компании, на начало сезона отбора газа в Европе (13 октября) европейские хранилища были заполнены на 83%. При этом 21 ноября уровень заполненности ПХГ опустился ниже 80%, что является одним из наименьших показателей за последние десять лет.

«Впереди несколько месяцев зимней погоды. В случае сильных или длительных холодов недостаточные запасы газа в ПХГ могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей», — заключили в публикации «Газпрома».

Запасы газа в Европе на минимуме с 2021 года. Что будет зимой
Фото:David Hecker / Getty Images

В начала сентября председатель правления компании Алексей Миллер высказал мнение, что некоторым странам Европы будет сложно достичь целевого показателя заполненности ПХГ, что создает риски дефицита газа в случае резких или продолжительных холодов. В частности, находящимися в зоне риска он счел Германию и Нидерланды.

В марте компания уже обращала внимание на рост объема отбора газа и сокращение его запасов в европейских хранилищах. Тогда «Газпром» прогнозировал, что ПХГ Европы «заметно опустеют» к началу следующего зимнего сезона.

Как отмечало Reuters, отставание Европы от прошлогодних показателей обусловлено снижением импорта сжиженного природного газа (СПГ) и повышенным спросом на газ в Европе. В августе агентство прогнозировало, что к октябрю уровень заполнения хранилищ достигнет целевого показателя ЕС 90% благодаря снижению спроса на СПГ в Азии и увеличению поставок из США.

