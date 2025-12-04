Суд конфисковал имущество бывшего замглавы Росалкогольтабакконтроля

Денис Гуляев (Фото: Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками)

Суд в Москве постановил обратить в доход государства имущество бывшего заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Дениса Гуляева, сообщает прокуратура Москвы, которая обратилась с иском.



Московская прокуратура обратилась в Никулинский суд по поручению Генпрокуратуры. Гуляев занимал эту должность до февраля 2024 года.



«Установлено, что Гуляев, будучи начальником административного управления вышеуказанной службы, в 2012 году приобрел земельный участок с домом, расположенным в Истринском районе Московской области, общей стоимостью 30 млн рублей», — говорится в сообщении.

Приобретенное имущество было оформлено на родственников жены чиновника, в своих декларациях Гуляев его не указывал. Его официальный доход не позволял ему такие дорогостоящие приобретения.

