 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд конфисковал имущество бывшего замглавы Росалкогольтабакконтроля

Денис Гуляев
Денис Гуляев (Фото: Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками)

Суд в Москве постановил обратить в доход государства имущество бывшего заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Дениса Гуляева, сообщает прокуратура Москвы, которая обратилась с иском.

Московская прокуратура обратилась в Никулинский суд по поручению Генпрокуратуры. Гуляев занимал эту должность до февраля 2024 года.

«Установлено, что Гуляев, будучи начальником административного управления вышеуказанной службы, в 2012 году приобрел земельный участок с домом, расположенным в Истринском районе Московской области, общей стоимостью 30 млн рублей», — говорится в сообщении.

Приобретенное имущество было оформлено на родственников жены чиновника, в своих декларациях Гуляев его не указывал. Его официальный доход не позволял ему такие дорогостоящие приобретения.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 11:40 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 11:40
Аналитики оценили снижение цен на аренду жилья в Подмосковье за месяц Недвижимость, 12:20
Американский баскетболист сбежал из российского клуба спустя три месяца Спорт, 12:20
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Bloomberg узнал о решении Индии арендовать атомную подлодку у России Политика, 12:19
В Совкомбанке сравнили возможные дефолты по облигациям с «Зомбилендом» Инвестиции, 12:19
Экс-главком НАТО изложил «суровую правду» относительно помощи Украине Политика, 12:18
Путин подверг сомнению название объединения «Большая семерка» Политика, 12:07
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Казанца по имени Исус Христос осудили за фиктивную регистрацию мигрантов Общество, 12:07
Экология без компромиссов: как НЛМК полностью исключил влияние на реку Тренды, 12:07
Бангладеш обогнала Белоруссию и стала крупнейшим должником России Экономика, 12:05
Для занятых руководителей: что такое мини-MBA и какие навыки она даетПодписка на РБК, 12:04
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Росреестр предложил увеличить срок регистрации сделок с жильем пожилых Общество, 12:04
Как цифровые платформы оптимизируют логистику и учет в нефтегазе Отрасли, 12:00