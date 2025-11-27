У экс-замглавы Ростехнадзора конфисковали имущество на ₽1,6 млрд

Дмитрий Фролов (Фото: пресс-служба Ростехнадзора)

Нагатинский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял у бывшего замруководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова и связанных с ним лиц имущество на сумму более 1,6 млрд руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Генпрокуратура утверждает, что с 2012 по 2023 год Фролов купил более 40 объектов премиальной недвижимости и семь дорогих автомобилей на общую сумму свыше 500 млн руб. Эту собственность чиновник оформил на близких родственников и других лиц, чтобы не декларировать свое имущество и скрыть свое материальное положение, отметили в ведомстве.

«Так, на мать он зарегистрировал земельный участок с домом в элитном коттеджном поселке «Лазурный берег» на берегу Пестовского водохранилища в Московской области стоимостью свыше 100 млн руб.», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Экс-замглавы Ростехнадзора также приобрел больше 40 наименований облигаций и акций на сумму не менее 800 млн руб., в том числе иностранных эмитентов, отметили в ведомстве. Среди них значатся Okta A, Petroleos Mexicanos и The Arab Republic of Egypt.

Фролова уволили с поста замглавы Ростехнадзора в июле 2024 года, однако надзорное ведомство продолжило процедуру контроля за его расходами. «Доказательств приобретения имущества на законные доходы Фроловым не представлено, в связи с чем к нему предъявлен иск об обращении в доход государства всего имущества. По ходатайству прокурора решение суда обращено к немедленному исполнению», — заявили в ведомстве.