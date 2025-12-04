Казанца по имени Исус Христос осудили за фиктивную регистрацию мигрантов
Ново-Савиновский суд Казани признал 45-летнего местного жителя Исуса Петровича Христоса виновным в организации фиктивной регистрации иностранцев по месту пребывания (ст. 322.3 Уголовного кодекса). Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебную инстанцию.
Там отметили, что судья принял во внимание полное раскаяние подсудимого и тот факт, что мужчина является инвалидом второй группы.
Жителю Казани вменялось, что в период с 25 июля по 10 сентября 2025 года он зарегистрировал в однокомнатной квартире площадью прмерно 32 кв.м четырех приезжих из Узбекистана и Туркменистана, уточняет «Вечерняя Казань». В суде обвинение утверждало, что Христос заранее знал, что проживать мигранты у него не будут, и потому нарушил закон.
В августе 2025 года Исус Христос уже был приговорен Московским судом Казани за «фиктивную постановку на учет иностранного гражданина». По данным издания, в том деле фигурировали два криминальных эпизода и 45 иностранцев. Как установило следствие, с каждого приезжего за регистрацию в квартире он взял 2 тыс. руб.
Фигурант тогда также признал вину и раскаялся. Суд назначил ему штраф в размере 13 тыс. руб.
Во время рассмотрения первого дела мужчина признался в суде, что изменил свое имя из-за увлечения эзотерикой и нумерологией.
