Общество⁠,
0

Суд продлил на полгода арест блогера Митрошиной

Александра Митрошина
Александра Митрошина (Фото: Надежда Сарсания / РБК)

Тверской суд Москвы продлил на шесть месяцев срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании более 127 млн руб., передает корреспондент РБК из зала суда.

Судья Алексей Криворучко отклонил ходатайство адвокатов Митрошиной об изменении меры пресечения на запрет определенных действий.

С просьбой продлить арест на полгода к суду обратилась прокуратура.

Митрошина подала иск к адвокату из-за обмана с гражданством Вануату
Общество
Александра Митрошина

Блогера задержали 7 марта в аэропорту Сочи. Следствие считает, что с 2020 по 2022 год Митрошина, работая в сфере онлайн-обучения и цифровых продуктов, использовала ИП для уклонения от уплаты НДС и НДФЛ. В результате она не выплатила налогов на 127 млн руб., а часть доходов легализовала через покупку недвижимости. С 10 марта Митрошина находится под домашним арестом с ограничением доступа к средствам связи и соцсетям.

В ходе заседания 4 декабря Митрошина частично признала вину, отметив, что часть средств на покупку квартир могла быть сэкономлена на налогах, и подчеркнула, что все сделки проводились открыто через личные счета.

После заседания Митрошина рассказала журналистам, что ей «грех жаловаться», так как домашний арест — достаточно мягкая мера пресечения. Она рассказала, что дома в спокойствии и комфорте ее очень поддерживает муж. Блогер поделилась, что «воспользовалась» ситуацией и перечитывает школьную литературу, прочла уже около 100 книг, но очень скучает по подписчикам и ей бы очень хотелось делиться с ними прочитанным.

Александра Митрошина, известная как «Матерь бложья», вела блог о фитнесе и здоровом образе жизни, запустила курсы по продвижению в соцсетях и в 2022 году вошла в рейтинг Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа».

Авторы
Теги
Надежда Сарсания, Полина Дуганова
Саша Митрошина уголовное дело домашний арест суд уклонение от уплаты налогов
