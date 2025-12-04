Суд продлил на полгода арест блогера Митрошиной
Тверской суд Москвы продлил на шесть месяцев срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании более 127 млн руб., передает корреспондент РБК из зала суда.
Судья Алексей Криворучко отклонил ходатайство адвокатов Митрошиной об изменении меры пресечения на запрет определенных действий.
С просьбой продлить арест на полгода к суду обратилась прокуратура.
Блогера задержали 7 марта в аэропорту Сочи. Следствие считает, что с 2020 по 2022 год Митрошина, работая в сфере онлайн-обучения и цифровых продуктов, использовала ИП для уклонения от уплаты НДС и НДФЛ. В результате она не выплатила налогов на 127 млн руб., а часть доходов легализовала через покупку недвижимости. С 10 марта Митрошина находится под домашним арестом с ограничением доступа к средствам связи и соцсетям.
В ходе заседания 4 декабря Митрошина частично признала вину, отметив, что часть средств на покупку квартир могла быть сэкономлена на налогах, и подчеркнула, что все сделки проводились открыто через личные счета.
После заседания Митрошина рассказала журналистам, что ей «грех жаловаться», так как домашний арест — достаточно мягкая мера пресечения. Она рассказала, что дома в спокойствии и комфорте ее очень поддерживает муж. Блогер поделилась, что «воспользовалась» ситуацией и перечитывает школьную литературу, прочла уже около 100 книг, но очень скучает по подписчикам и ей бы очень хотелось делиться с ними прочитанным.
Александра Митрошина, известная как «Матерь бложья», вела блог о фитнесе и здоровом образе жизни, запустила курсы по продвижению в соцсетях и в 2022 году вошла в рейтинг Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили