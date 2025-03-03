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Суд утвердил приговор сбежавшему из психдиспансера члену банды Басаева

Вступил в силу приговор сбежавшему из психдиспансера члену банды Басаева
Магомед Алханов
Магомед Алханов (Фото: ТАСС)

Апелляционный военный суд оставил без изменений приговор члену банды Шамиля Басаева чеченцу Магомеду Алханову, осужденному на десять лет лишения свободы, следует из определения, опубликованного на сайте суда.

Уголовное дело против Алханова было возбуждено в 2021 году. Его обвинили в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК). По версии следствия, Алханов в 2000 году участвовал в нападении на десантников во время Второй чеченской войны, которое совершили банды Басаева и Хаттаба. В бою погибли 84 российских военнослужащих, еще четверо были ранены.

В августе 2021 года подсудимого поместили в психиатрическую больницу в Астрахани для проведения судебной экспертизы. 25 октября того же года, когда Алханов находился в больнице, сотрудник ФСИН за взятку в размере 4,3 тыс. руб. передал ему ножовку и сотовый телефон, с помощью которых тот сбежал. Спустя неделю его задержали. В обвинение ему добавили статьи о даче взятки, подстрекательстве должностного лица к превышению полномочий и побеге из-под стражи (ч. 1 ст. 291.2, ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 31 УК).

В сентябре 2024 года Южный окружной военный суд признал Алханова виновным по всем статьям и приговорил к десяти годам колонии. Его адвокат просила отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Она отмечала, что выводы суда основаны исключительно на показаниях свидетелей под псевдонимами Д., И., И., К. и С., что противоречит практике Европейского суда по правам человека.

Адвокат также сочла, что ни одно из доказательств защиты не получило оценки в приговоре, а все сомнения в виновности Алханова были истолкованы судом не в его пользу. Апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения.

В зоне спецоперации погиб осужденный за взятку чиновник
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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Ранее, в 2004 году, Алханову также был вынесен приговор, тогда его признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании, приготовлении к теракту и незаконном обороте оружия и боеприпасов. По данным «Коммерсанта», он отбыл наказание, с него также был снят административный надзор.

ФСБ также называла Алханова участником захвата заложников в ростовском СИЗО, организованном заключенными в июне 2024 года. По данным спецслужбы, после побега он планировал вместе с сообщниками совершить теракт в Ингушетии. «Ъ» пишет, что против него возбуждено дело о приготовлении к теракту, участии в незаконном вооруженном формировании и террористической организации (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 208, ч. 2 ст. 205.5 УК).

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Теги
Шамиль Басаев Чечня приговор чеченская война
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